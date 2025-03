Charles Leclerc non riesce a darsi pace: è ossessionato in particolar modo da una cosa, arriva l’annuncio che ha lasciato di stucco i fan

Finalmente è ripartita la stagione dei motori, con l’inizio del Mondiale di Formula 1. Mai come quest’anno l’attesa era alle stelle, considerando i tanti cambi che hanno riguardato le monoposto, in particolare la Ferrari dove è sbarcato Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha tutta l’intenzione di arrivare all’ottavo titolo, quello che gli garantirebbe il primato assoluto nella storia. Tra i suoi rivali più agguerriti, però, non ci saranno solo i piloti delle altre scuderie ma anche Charles Leclerc.

Proprio il monegasco è carico per questa nuova annata e nei giorni precedenti al primo Gran Premio stagionale ha rilasciato una lunga intervista a “La Stampa“. Tanti i temi toccati, naturalmente il più importante concerne le sue sensazioni in vista del Mondiale 2025. Il classe ’97 ha rivelato di avere una vera e propria ossessione incontrollabile che non gli dà pace. I fan sono rimasti senza parole.

Leclerc è ossessionato: arriva l’annuncio

I tempi sono maturi per la “Rossa” di tornare finalmente alla vittoria, cosa che dalle parti di Maranello manca da più di un decennio. Il titolo piloti non arriva dal 2007 mentre quello costruttori dal 2008. La scuderia ha fatto le cose in grande per spezzare questa lunga astinenza e garantirsi almeno un trionfo al termine dell’annata.

“Mi sento nella miglior versione di me stesso, l’anno scorso ho trovato la continuità. Ora sono ancor più completo e voglioso di arrivare al successo“, dichiara senza mezzi termini il pilota monegasco. Leclerc racconta delle sue caratteristiche: “L’istinto è la mia forza ma a volte può essere anche il mio limite”. Dopo aver promesso ai tifosi che farà di tutto per riportare alla scuderia di Maranello il titolo piloti, parla della cosa che più lo tormenta: “Sogno di riportare la Ferrari al vertice, è la mia ossessione”.

Dolce musica per le orecchie di Vasseur e dei fan del “Cavallino Rampante”: Leclerc si dice ossessionato dalla possibilità di vincere un titolo con la Ferrari. D’altronde la sua carriera è stata un continuo crescendo ma il salto definitivo, quello che si compie piazzando il proprio nome nell’albo dei vincitori, non l’ha ancora compiuto. Non è facile quando si compete nella stessa epoca di Max Verstappen, ma il vento sta cambiando. E questa può essere la stagione decisiva, ora o mai più.

A costo di dover passare anche attraverso il nuovo compagno di scuderia Hamilton! “Faremo di tutto per riportare insieme la Ferrari al successo. Con lui mi confronterò in pista, ma credo che la scuderia ci metterà nelle stesse condizioni per poter vincere”, è l’auspicio finale da parte del pilota.