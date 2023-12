BO Classic 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la BO Classic 2023, la tradizionale corsa di running in programma a Bolzano. Appuntamento imperdibile con tanti atleti di élite al via per salutare l’anno in bellezza prima di dare inizio ai festeggiamenti del Capodanno. La gara si snoda all’interno della città vecchia passando per il mercatino, il mercato di Piazza Erbe, la storica Via Portici, Piazza Municipio e Piazza Stazione. Il percorso ha una lunghezza di 1.250 metri, da percorrere più volte a seconda della categoria. In chiave Italia, i fari sono puntati sui beniamini di casa Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con le gare élite è per le ore 13.30 di domenica 31 dicembre con la partenza femminile e 14.00 per la partenza maschile da Piazza Walther, sede anche dell’arrivo. Di seguito, il programma orario dettagliato e tutte le informazioni per seguire la BO Classic 2023.

STREAMING E TV – La BO Classic 2023 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro a partire dalle ore 13.30 su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

PROGRAMMA ORARIO BO CLASSIC 2023

11.00 Just-for-fun (1,25-5 km = 1-4 giri)

12.00 Gara amtoriale BOclassic Ladurner (5 km = 4 giri)

12.55 Trofeo giovanile Raiffeisen (1,25 bis 2,5 km = 1 o 2 giri)

13.30 BOclassic Elite donne (5 km = 4 giri)

14.00 BOclassic Elite uomini (10 km = 8 giri)