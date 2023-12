We Run Roma 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per l’Atleticom We Run Rome 2023, la tradizionale corsa di running in programma domenica 31 dicembre. Appuntamento imperdibile per italiani e non solo, che salutano l’anno in bellezza prima di dare inizio ai festeggiamenti del Capodanno. Il percorso attraversa alcuni dei luoghi più iconici della Capitale: Terme di Caracalla, Circo Massimo, passando poi per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento è fissato per le ore 14.00 di domenica 31 dicembre con la partenza di 10 chilometri competitiva e 10 km non competitiva, mentre qualche minuto dopo prenderà il via la 5 km. Di seguito, il programma orario dettagliato e tutte le informazioni per seguire la We Run Rome 2023.

STREAMING E TV – L’Atleticom We Run Rome 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

PROGRAMMA ORARIO WE RUN ROMA 2023

14.00 Partenza 10 km competitiva

14.00 Partenza 10 km non competitiva

A seguire partenza 5 km