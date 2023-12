Atp 250 Brisbane, Nadal: “I medici mi hanno detto che senza operazione mi sarei dovuto ritirare, mi sento competitivo”

Rafael Nadal ha parlato in conferenza stampa ritornando sul suo ultimo anno, in cui ha recuperato dall’infortunio patito agli Australian Open 2023 contro McDonald: “E’ stato un ritorno lungo e diviso in più fasi. Dopo l’infortunio agli Australian Open, i medici mi hanno confermato che sarei tornato in otto mesi. Ma dopo gli otto mesi non c’erano miglioramenti e sono stato costretto a posticipare il rientro al 2024. Sono stato fermo più del dovuto perché non pensavo sarebbe stata necessaria l’operazione. I medici mi hanno detto che senza operazione mi sarei dovuto ritirare. Ho preso la decisione giusta. Non so quanto e a che livelli riuscirò a competere, ma mi sento competitivo. Ad oggi non sono ovviamente in grado di vincere uno Slam, ma penso e spero di poter giocare a buoni livelli. Non so se il 2024 sarà il mio ultimo anno”.