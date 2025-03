L’Italrugby è scesa in campo questa mattina per la prima sessione di allenamento in vista dell’impegno di domenica 9 marzo all’Allianz Twickenham Stadium contro l’Inghilterra, match valido per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2025. Al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, il gruppo al completo agli ordini dello staff tecnico guidato da Gonzalo Quesada ha svolto un lavoro collettivo e poi diviso in reparti, mentre nel pomeriggio una seduta di lavoro conclusiva in palestra. Nell’incontro con la stampa ha preso la parola Lorenzo Cannone, che si è soffermato sulla prossima sfida contro i Lions: “L’Inghilterra tende a rallentare molto i palloni e ne rubano tanti, sono primi nei turnover. Hanno giocatori di grandissima qualità, le loro terze linee sono molto dinamiche e le trovi sempre in giro per il campo. Dovremo provare ad anticiparli quanto più possibile“.

La terza linea azzurra ha poi sottolineato: “Loro giocano molto sulla linea, alcune volte mettono le mani in ruck mentre altre volte rimangono sullo spazio. Hanno tanti modi per cercare di recuperare il pallone e dovremo essere molto attenti alla disciplina che sarà un aspetto fondamentale; non dovremo concedere falli per non ritrovarceli nei nostri 22. Da touche e mischia sanno spingere bene con il loro pack avanzato e sanno come mettere in difficoltà l’avversario“. In chiusura il nativo di Firenze si è concentrato sulle nuove regole in rimessa laterale: “Rispettiamo il nostro piano di gioco per mettere sempre pressione, magari sui nostri 5-10 metri li aspettiamo a terra per avere una spinta migliore“.

Il programma dei prossimi giorni dell’Italrugby

Dopo gli allenamenti odierni, la giornata di mercoledì 5 marzo sarà libera da impegni sportivi per i ragazzi di Quesada: il gruppo riprenderà infatti gli allenamenti nella mattina di giovedì 6 marzo. La formazione dell’Italia sarà ufficializzata venerdì 7 marzo alle 13.30, mentre la partenza per l’Inghilterra è in calendario nel pomeriggio con arrivo all’aeroporto di Heathrow alle 18.10 locali.

Gli impegni degli azzurri nel Sei Nazioni

I giornata

Scozia vs Italia 31-19

II giornata

Italia vs Galles 22-15

III giornata

Italia vs Francia 24-73

IV giornata

domenica 9 marzo – ore 16.00

Inghilterra vs Italia – Allianz Twickenham Stadium

V giornata

sabato 15 marzo – ore 15.15

Italia vs Irlanda – Roma, Stadio Olimpico