Roma-Cagliari rinviata di qualche ora, posticipata a data da destinarsi o confermata? Il puzzle non ha ancora trovato l’incastro perfetto. Il match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 è stato programmato dalla Lega di Serie A per domenica 16 marzo alle ore 15:00. E si intersecherà con la Maratona di Roma che proprio in quel giorno attraverserà tutte le strade della Capitale. Una scelta che ha fatto storcere il naso all’amministrazione capitolina.

Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, ne ha parlato così ai microfoni di Radio Roma Sound: “Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio – ha spiegato Onorato in riferimento alla maratona -. Ci aspettiamo quindi che ci sia una scelta di buon senso. Anche su questo vorrei dire che dietro all’organizzazione di grandi eventi c’è grande programmazione, quindi mi dispiace che si sia arrivato come al solito all’ultimo, e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza. Serviva un po’ più di accortezza da parte della Lega Calcio, ma sono sicuro che con il lavoro puntuale e prezioso del prefetto Giannini si troverà la scelta e la soluzione più giusta per garantire sia agli appassionati del calcio e della Roma di poter andare allo stadio con serenità, e naturalmente a chi vuole vivere questa grande festa di sport della Maratona, di poter vivere la città”.

LE POSSIBILI SOLUZIONI

La Lega di Serie A non aveva altre possibilità di calendarizzare la partita, se non proprio per quel giorno. Questo perché i giallorossi giocheranno il ritorno degli ottavi di finale in Europa League giovedì 13 in casa dell’Athletic Bilbao e quindi non potevano anticipare né a venerdì e né a sabato. E pur volendo sabato 15 alle 15:15, allo stadio Olimpico, è prevista Italia-Irlanda valevole per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni di rugby. E Roma-Cagliari non si potrà giocare neanche lunedì 17 in posticipo visto che da quel giorno scatterà la finestra Fifa per le Nazionali ed i giocatori dovranno volare in tutte le parti del mondo. Dunque Roma-Cagliari o si gioca domenica 16 o verrà rinviata a data da destinarsi (la prima data sarebbe mercoledì 2 aprile). L’intenzione della Lega è quella di confermare la partita per domenica alle ore 15, ma è chiaro che il Prefetto può disporre il rinvio per ordine di pubblico e quella decisione sarebbe insindacabile.

Il punto d’incontro potrebbe essere il posticipo di Roma-Cagliari solo di qualche ora, quindi spostando la partita o alle ore 18:00 o alle ore 20:45 dando così più tempo alla Maratona di finire le sue attività e di non creare problemi anche di ordine pubblico. La decisione finale sarà del Prefetto della Capitale Lamberto Giannini. Roma-Cagliari si giocherà domenica alle 15, alle 18, alle 20:45 o verrà rinviata a data da destinarsi? Tra non molto sapremo.