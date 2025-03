Continuano ad abbattersi brutte notizie sui Dallas Mavericks. Dopo la trade che ha visto Luka Doncic atterrare a Los Angeles sponda Lakers e l’infortunio quasi immediato della pedina di scambio Anthony Davis, la franchigia texana deve ora fare a meno dell’altra sua stella. Nel match di stanotte perso contro i Sacramento Kings infatti Kyrie Irving ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, e sarà dunque costretto a saltare il resto della stagione, come ha riportato l’insider di Espn Shams Charania. Con Davis ancora out senza sapere ancora i tempi di recupero, le chance di play-off per la squadra allenata da Jason Kidd sono ora ridotte al lumicino.

L’infortunio di Irving

Irving è caduto a terra subendo fallo dopo una penetrazione in area avversaria, quando mancavano poco più di due minuti al termine del primo quarto. L’ex Cavs stoicamente ha voluto tirare i liberi del fallo subito, peraltro segnandoli entrambi, ma le impressioni sono state subito negative, dato che il giocatore è rimasto a terra in lacrime, forse già consapevole dell’entità del suo infortunio. Si conclude qui dunque una stagione da quasi 25 punti di media, 5 rimbalzi e altrettanti assist per il prodotto dei Duke Blue Devils, condita da ottime percentuali dal campo (47% da due, 40% da tre e 92% in lunetta). Irving era inoltre l’unico in stagione ad aver messo insieme queste medie con percentuali così elevate.

La sua assenza ora sarà pesantissima per i Mavericks, che saranno costretti a rivedere i propri piani per il futuro. La franchigia si trova attualmente al decimo posto della Western Conference, posizione che garantirebbe i play-in per accedere alla post season, ma senza le due stelle si fa tutto più complicato. Sarà infatti difficile mantenere la posizione, e a 20 gare dal termine della stagione regolare il futuro di Dallas sembra tutto fuorché roseo.