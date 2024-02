Setterosa a Doha a caccia del pass olimpico: domani l’esordio contro la Gran Bretagna

Primi allenamenti per il Setterosa a Doha, in Qatar, alla vigilia dell’esordio mondiale contro la Gran Bretagna, domani alle 14,30 italiane. Le sfide delle azzurre saranno contro il Sudafrica, già qualificato per Parigi in virtù del pass riservato alla confederazione africana, il 6 febbraio alle 14.00, e contro il Canada, 8 febbraio alle 10. Italia che per qualificarsi alle Olimpiadi dovrà cercare di staccare uno dei due pass messi a disposizione nella rassegna qatariota. “Giocare un mondiale è sempre uno stimolo ci dà tanta adrenalina, perché il fascino che sprigiona un evento così importante non si può sottovalutare olimpionico azzurro col Settebello e icona dello sport italiano. Vogliamo fare bene un bel percorso e migliorare la posizione di Fukuoka. Sei mesi fa siamo andati vicini al grande sogno. Stiamo recuperando anche tutte le ragazze compresa Cocchiere che aveva avuto un infortunio durante la preparazione degli europei di Eindhoven. La partita dell’8 febbraio contro il Canada sarà quella decisiva per il nostro percorso iridato. Loro sono una squadra che conosce bene il modo di giocare europeo perché molte giocano da noi e hanno nello staff un tecnico valido come Posterivo. Sarà una bella sfida e ci faremo trovare prontissimi”, le parole di coach Carlo Silipo.