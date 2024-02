Rugby, Sei Nazioni: Italia senza Capuozzo contro l’Inghilterra

L’Italia del rugby perde uno dei suoi pezzi più pregiati in vista dell’esordio nel Sei Nazioni. Ange Capuozzo infatti non ci sarà nella sfida di domani contro l’Inghilterra a causa di una gastroenterite che lo ha fortemente debilitato. Al suo posto giocherà con la maglia numero 14 Lorenzo Pani. Un cambio anche in panchina, dove Izekor prenderà il posto di Iachizzi. In vista del match dello stadio Olimpico, il capitano azzurro Michele Lamaro ha parlato in conferenza stampa: “Quella contro l’Inghilterra sarà una sfida veramente impegnativa, loro sono arrivati terzi agli ultimi Mondiali, e quindi sono anche stati la migliore fra le nazionali europee. Contro di loro vogliamo mostrare ciò di cui siamo capaci, in campo voglio vedere 23 giocatori che combattono fino all’ultimo“.

Lamaro ha poi proseguito: “Vogliamo dimostrare che non siamo quelli dei Mondiali, e riuscire a giocare in attacco come sappiamo mantenendo la possibilità di vincere almeno fino a dieci minuti dal termine. E soprattutto dobbiamo migliorare in difesa, perché non dobbiamo continuare a concedere tutte quelle mete agli avversari“. Infine sull’assenza di Capuozzo: “Ange è un giocatore molto importante per noi: sappiamo quanto sia efficace con le sue folate in attacco e sicuramente ci mancherà“.