Fioccano le sorprese nel primo turno del torneo Wta 1000 di Dubai 2025. Dopo le premature uscite di ieri di Leylah Fernandez, Donna Vekic, Maria Sakkari e della finalista in carica Anna Kalinskaya, diventano quattro le teste di serie cadute all’esordio nei primi due giorni, e tra queste la vittime più illustre è Daria Kasatkina, sconfitta in maniera netta in due set dalla romena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-1 6-4. La tennista russa, numero 10 del seeding e finalista qui nel 2018, non è mai riuscita a entreare in partita e dice così subito addio al torneo. Oltre alla classe ’97 di Togliattigrad, salutano il secondo Wta 1000 stagionale anche le due finaliste dello scorso torneo di Doha.

La vincitrice Amanda Anisimova è infatti uscita nettamente sconfitta dal derby americano contro McCartney Kessler, facendo valere la classica ‘Regola Tommasi’; la statunitense classe 2001, reduce dall’euforia per il torneo più importante della carriera appena vinto, ha infatti racimolato soltanto cinque game nel 6-2 6-3 finale in favore della connazionale. In precedenza aveva preparato i bagagli di ritorno anche Jelena Ostapenko, che dopo la sconfitta in finale in Qatar, è crollata sotto i colpi della qualificata giapponese Moyuka Uchijima, vincitrice con un doppio 6-3. Esordio comodo invece per le due giovani russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva, che si sono sbarazzate rapidamente di Magdalena Frech e Elina Avanesyan.

Inizia domani la difesa di Paolini del titolo di Dubai

Domani è in programma una giornata di spicco con tutte le prime teste di serie in campo, e tra queste c’è anche Jasmine Paolini. La lucchese classe ’96 difende i 1000 punti guadagnati lo scorso anno, quando batté in finale Anna Kalinskaya e diede inizio alla sua ascesa verso i vertici del tennis mondiale, dove si trova tutt’ora alla posizione numero quattro del ranking. Jasmine deve mettere da parte queste prime settimane di 2025 non del tutto positive, in cui ha pagato anche la grande stanchezza dello scorsa stagione. L’esordio non è comunque dei più proibitivi, dal momento che incontra la qualificata tedesca Eva Lys, avversario sulla carta nettamente inferiore alle qualità di Paolini.

Paolini sarà poi impegnata anche in doppia in compagnia dell’inseparabile Sara Errani, con la quale ha appena vinto il Wta 1000 di Doha. Le due azzurre, campionesse olimpiche in carica, esordiranno negli Emirati da favorite contro la coppia formata dall’ungherese Fanny Stollar e dalla russa Alexandra Panova.

Il programma di domani del torneo Wta 1000 di Dubai

Comincia il secondo turno sul cemento del secondo Wta 1000 della stagione. Apre il programma la campionessa in carica Jasmine Paolini, attesa dal confronto con la tedesca Eva Lys, mentre a seguire sempre sul centrale scenderanno in campo a ruota tutte le altre big: Iga Swiatek, Coco Gauff, Zheng Qinwen per finire con la numero uno Aryna Sabalenka, vogliosa di rivincita dopo l’inatteso ko di Doha contro Alexandrova. Di seguito la programmazione completa di martedì 18 febbraio nel torneo Wta 1000 di Dubai 2025.

CENTER COURT

Ore 8.00 – Lys vs (4) Paolini

a seguire – Azarenka vs (2) Swiatek

a seguire – (3) Gauff vs Kessler

a seguire – (7) Zheng vs Stearns

a seguire – (1) Sabakenka vs (Q) V. Kudermetova

GRANDSTAND 1

Ore 8.00 – (6) Rybakina vs (Q) Uchijima

a seguire – Samsonova vs (5) Pegula

a seguire – Tauson vs Svitolina

a seguire – Raducanu vs (14) Muchova

a seguire – Bencic vs (8) Navarro

GRANDSTAND 2

Ore 8.00 – (11) Shnaider vs Noskova

a seguire – Potapova vs Yastremska

quarto match – Cirstea vs (Q) Parks

GRANDSTAND 3

Ore 8.00 – Mertens vs (9) Badosa

a seguire – Kenin vs Kostyuk

a seguire – (4) Errani/Paolini vs Panova/Stollar

a seguire – Vondrousova vs (12) M. Andreeva