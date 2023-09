Highlights Sudafrica-Scozia 18-3, Mondiali rugby 2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 22

Il video con gli highlights di Sudafrica-Scozia 18-3, match valido per la Pool B dei Mondiali 2023 di rugby in corso di svolgimento in Francia. A Marsiglia esordio con vittoria per gli Springboks, che supera gli scozzesi sbloccandosi nel secondo tempo dopo l’equilibrio della prima frazione. Decisive le mete di Du Toit e Arendse, arrivate nell’arco di tre minuti in avvio di ripresa.

MONDIALI RUGBY 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

FORMULA E REGOLAMENTO

GLI HIGHLIGHTS