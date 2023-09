Golf, Irish Open 2023: vince Norrman in rimonta, Guido Migliozzi chiude 16° con McIlroy

Lo svedese Vincent Norrman ha conquistato l’edizione 2023 dell’Irish Open, torneo del DP World Tour andato in scena sul percorso irlandese del The K Club (par 72). Secondo titolo in carriera e in stagione per lo scandinavo classe 1997, capace di imporsi pochi mesi or sono nel Barbasol Championship. Oggi Norrman si è reso protagonista di una grande rimonta, risalendo ben venti posizioni grazie a un giro conclusivo in 65 colpi, frutto di sette birdie arrivati tutti nelle ultime 12 buche. Il round finale è stato anche interrotto per oltre un’ora a causa di un temporale che aveva impedito il regolare svolgimento del gioco. Il vincitore ha chiuso con un totale di -14, precedendo di un solo colpo il tedesco Hurly Long e di due il quartetto composto dal padrone di casa Shane Lowry, il neozelandese Ryan Fox, lo scozzese Grant Forrest e il sudafricano Thriston Lawrence.

Miglior italiano e unico azzurro a passare il taglio è stato Guido Migliozzi, che ha chiuso il torneo al sedicesimo posto con un totale di -9. Il veneto ha recuperato cinque posizioni con il giro finale in 70 colpi e tra coloro che hanno chiuso a pari merito con lui spicca il nome di Rory McIlroy. Giornata finale da dimenticare per l’idolo di casa, leader della Race to Dubai e numero due del mondo: McIlroy è infatti finito per ben quattro volte in acqua, portando a casa un pesante 74 con cui il nordirlandese ha perso tredici posizioni rispetto all’inizio della giornata.