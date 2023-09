Regolamento Mondiali maschili rugby 2023: la formula e come funzionano

Il regolamento dei Mondiali maschili di rugby 2023, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia: ecco la formula e tutto quel che serve sapere. Sono 20 le squadre al via, pronte a darsi battaglia nella lunga corsa verso il titolo iridato che toccherà nove città francesi, chiudendosi a Parigi. Presente anche l’Italia di Kieran Crowley, che proverà a farsi spazio tra le migliori squadre del mondo. Ma come funziona la Coppa del Mondo? La prima fase prevede quattro gironi all’italiana da cinque squadre ciascuno. Ogni compagine giocherà quindi quattro partite: le migliori due della classifica di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti di finale. Le terze classificate dei gironi, seppur eliminate, guadagneranno comunque la qualificazione alla prossima edizione dei Mondiali, quella del 2027.

Archiviati i gironi, si svolgerà la fase ad eliminazione diretta in base ad un tabellone prestabilito. Ai quarti di finale si incroceranno i gironi A e B ed i gironi C e D, secondo i seguenti accoppiamenti: 1A vs 2B, 1B vs 2A, 1C vs 2D, 1D vs 2C. Le vincenti si sfideranno poi nelle semifinali (Vincente 1C/2D vs Vincente 1B/2A e Vincente 2C/1D vs Vincente 2B/1A): chi vince giocherà poi per il titolo, mentre le due perdenti si sfideranno per il terzo posto. Di seguito, i criteri per la definizione della classifica dei gironi.

MONDIALI RUGBY 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV

GLI AZZURRI CONVOCATI

Mondiali rugby 2023: criteri classifica

A definire le classifiche dei gironi sarà il consueto sistema di punteggio: 4 punti alla squadra vincitrice del match e 0 punti alla compagine sconfitta, 2 punti a ciascuna squadra in caso di parità. Una squadra può inoltre ottenere dei bonus, da aggiungere al punteggio ottenuto in base al risultato della partita (vittoria, sconfitta o parità). Si conquista un punto bonus perdendo con 7 o meno punti di scarto o segnando almeno quattro mete nel match. Nel caso si realizzino entrambe queste condizioni nella stessa partita si otterranno due punti bonus. Sarà quindi possibile per una squadra sconfitta guadagnare comunque fino a due punti.