Triathlon, World Cup Karlovy Vary 2023: Seregni e Strada al 6° e al 7° posto

Sesto e settimo posto per Bianca Seregni (02:05:23) e Nicolò Strada (01:54:04) nella tappa di World Triathlon Cup a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca. A vincere la gara al femminile è stata la campionessa olimpica di Rio 2016 Gwen Jorgensen. Secondo posto per Rachel Klamer, terzo per Marlene Gomez-Goggel, seguite da Julie Derron, Selina Klamt e dall’azzurra delle Fiamme Oro (prima nei 1500 di nuoto). Ventesima posizione finale per Luisa Iogna Prat (707). Più indietro in ventinovesima posizione Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri – Valdigne Triathlon), mentre Ilaria Zane (Overcome) si è ritirata.

Al maschile la gara è stata dominata dall’americano Morgan Pearson che ha guadagnato un importante vantaggio di oltre un minuto sull’ungherese Márk Dévay e il tedesco Jonas Schomburg, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Strada – unico azzurro in gara – è uscito in seconda posizione dai 1500 metri di nuoto alle spalle dello specialista Dévay.