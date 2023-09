Highlights Galles-Fiji 32-26, Mondiali rugby 2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 6

Il video con gli highlights di Galles-Fiji 32-26, match valevole per la Pool C dei Mondiali di rugby 2023. A Bordeaux arriva una vittoria importante per i Dragoni, che sovvertono il ranking mondiale e riescono a imporsi con tanto di punto bonus grazie alle quattro mete messe a segno. Decisive le marcature di Rees-Zammit e Dee nella prima parte del secondo tempo. Di seguito le immagini salienti del match.

RUGBY, MONDIALI 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO E FORMULA