Wta San Diego 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 11 settembre con Paolini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 500 di San Diego 2023 per la giornata di lunedì 11 settembre. Nella giornata inaugurale del main draw saranno sei i match ad andare in scena. Tra questi, c’è anche quello di Jasmine Paolini, che sfida sul Court 2 la qualificata Emma Navarro. L’unica testa di serie a scendere in campo è la numero sei, Belinda Bencic. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo.

BARNES STADIUM

Dalle ore 20.30 – Parks vs Potapova

A seguire – Volynets vs Ngounoue

Non prima delle ore 02.30 – Sasnovich vs (6) Bencic

A seguire – Kalinina vs Pliskova

COURT 2

Non prima delle ore 22.30 – Paolini vs Navarro

A seguire – Frech vs Osorio