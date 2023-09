Galles-Fiji oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023

Tutto pronto per Galles-Fiji, partita valevole per il girone C dei Mondiali 2023 di rugby maschile, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. La formazione gallese di coach Gatland, reduce da un periodo molto complicato, vuole subito un successo per iniziare con il piede giusto la rassegna iridata. Non è però affatto scontato superare la compagine delle Fiji, che va a caccia dell’impresa per fare un passo verso i quarti di finale. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 10 settembre allo Stade de Bordeaux, in Francia. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Galles-Fiji della Coppa del Mondo 2023 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Galles-Fiji dei Mondiali 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.