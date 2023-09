Italia-Ucraina in tv: data, orario e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Italia-Ucraina sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri, dopo la trasferta di Skopje, ospitano allo stadio Meazza in San Siro di Milano la formazione ucraina, reduce dalla sfida contro l’Inghilterra. Sfida cruciale per la Nazionale di Spalletti, a caccia di una vittoria per risalire la china nel gruppo C. Appuntamento alle ore 20.45 di martedì 12 settembre, diretta tv su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play.