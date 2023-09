Sport in tv oggi domenica 10 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di domenica 10 settembre 2023. Tutto pronto per un altro giorno di quest’intenso weekend tutto da vivere, a partire dalla finale maschile degli US Open tra Djokovic e Medvedev, passando per le finali dei Mondiali di basket (per il bronzo – Usa-Canada – e per l’oro – Serbia-Germania). Spazio poi al GP di San Marino di MotoGP e alla Serie C con tanti match interessanti. Infine, proseguono gli Europei maschili di volley, i Mondiali maschili di rugby e la Vuelta a Espana.