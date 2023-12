Rally-raid: Nasser al-Attiyah correrà con Dacia nel 2024

Il qatariota Nasser al-Attiyah, cinque volte vincitore della Dakar automobilistica (2011, 2015, 2019, 2022, 2023) si unirà al team Dacia rally-raid dal 2024. Come si legge in un comunicato della casa automobilistica, l’approdo avverrà con le fasi di test nel 2024, per poi scendere sulle piste della Dakar e del FIA World Rally-Raid Championship dal 2025, al fianco di Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez Herrero. L’impegno con Dacia di del 52enne al-Attiyah, ultimo vincitore del mitico rally-raid, riguarda anche il suo copilota dal 2015, il francese Mathieu Baumel, che resterà al suo fianco anche in questa nuova avventura. Per l’edizione 2024 della Dakar, che si corre dal 5 al 19 gennaio in Arabia Saudita, il duo è già impegnato con il britannico Pro-Drive (così come Sébastien Loeb e il suo copilota belga Fabian Lurquin), dopo sette stagioni trascorse con il produttore giapponese Toyota.