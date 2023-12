Inter-Real Sociedad oggi in tv: canale, orario e streaming Youth League 2023/2024

L’Inter è appesa ad un filo per la qualificazione al prossimo turno di Youth League. I ragazzi di Chivu per sperare di strappare il pass devono vincere in casa contro la Real Sociedad e sperare che il Salisburgo già qualificato e sicuro del primo posto batta il Benfica. Una combinazione difficile, ma non impossibile a cui devono credere tutti i giocatori nerazzurri. Il match contro la Real Sociedad è in programma martedì’ 12 dicembre alle 14.00 con la diretta che sarà disponibile su Sky Sport Uno (201), oltre che su Sky Go, inter.it, e su Inter TV.

