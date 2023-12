Turchia, Calhanoglu dopo l’aggressione all’arbitro: “Sono sotto shock, un duro colpo per l’umanità”

Il centrocampista dell’Inter e della nazionale turca, Hakan Calhanoglu ha voluto dire la sua sui social dopo quanto accaduto ieri con il pugno che il presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, ha sferrato nei confronti del direttore di gara: “Sono ancora sotto shock per quello che ho visto. Condanno l’aggressione nei confronti dell’arbitro Halil Umut Meler. Questi fatti sono un colpo non solo per l’arbitro, ma anche per l’umanità“. L’ex Milan e Bayer Leverkusen ha poi continuato: “Questa mentalità, priva di empatia, ha danneggiato non solo lo sport ma anche tutti i valori umani. È straziante vedere che c’è il rischio di dimenticare la bellezza dello sport e perdere le speranze per il futuro a causa di questi fatti. Spero che ci sveglieremo in un domani in cui non dovremo mai più affrontare una situazione del genere. Auguro una pronta guarigione all’arbitro“.