Qualificazioni Parigi 2024, ciclismo su pista: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche l’UCI per quanto riguarda il ciclismo su pista. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno in tutto 190 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Ogni Nazione potrà portare al massimo 8 atleti per genere, potendone schierare 2 in Sprint e Keirin, 1 nell’Omnium ed una squadra in Sprint (4 atleti per team), Inseguimento (3 atleti per team) e Madison (2 atleti per team). Questo limite di 8 per genere potrà però alzarsi a 9 qualora una Nazione volesse schierare anche un atleta già qualificato in un’altra disciplina del ciclismo. Nel ciclismo su pista non sono previste né quote riservate alla Nazione ospitante (la Francia) né Universality Places. Ma come funzionano le qualificazioni?

PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT

TUTTI I REGOLAMENTI DI QUALIFICAZIONE

LE QUALIFICAZIONI

Tutte le 190 quote olimpiche verranno assegnate alle Nazioni (e non ai singoli atleti) tramite il Ranking UCI di ciclismo su pista 2022-2024. Questa classifica considera i punti acquisiti nel periodo di qualificazione (9 luglio 2022-14 aprile 2024) nelle seguenti competizioni: le ultime due edizioni dei rispettivi Campionati Continentali, i due migliori risultati nell’UCI Track Nations Cup in ciascuna delle stagioni 2023 e 2024 e i Mondiali Elite 2023.

QUOTE TEAM SPRINT, SPRINT E KEIRIN

Le migliori otto squadre del ranking nel Team Sprint otterranno 24 carte (4 atleti per squadra). Sette carte saranno assegnate sia nella Sprint che nel Keirin alle migliori 7 Nazioni del ranking di ciascun evento che non hanno qualificato la squadra nel Team Sprint. I Paesi che hanno ottenuto una quota per la Sprint avranno diritto a schierare anche un atleta nel Keirin e viceversa, in entrambi i casi senza bisogno di una quota aggiuntiva. Inoltre, le Nazioni qualificate nel Team Sprint hanno il diritto di schierare due atleti sia nella Sprint che nel Keirin, a patto che gli atleti selezionati siano qualificati per un altro evento su pista o in un’altra disciplina del ciclismo e che si rispetti il numero massimo di atleti per Paese. In ogni caso, il numero complessivo di atleti partecipanti a Sprint e Keirin può raggiungere un massimo di 30.

QUOTE TEAM PURSUIT, MADISON E OMNIUM

Quaranta carte olimpiche verranno assegnate alle migliori 10 Nazioni del ranking (4 atleti per squadra). Nella Madison saranno invece assegnate 10 quote alle migliori 5 Nazioni (due atleti per squadra) che non hanno ottenuto quote nel Team Pursuit. Inoltre, i Paesi già qualificati nel Team Pursuit potranno schierare una squadra di due atleti nella Madison, a patto che gli atleti selezionati si siano qualificati in un altro evento su pista o in un’altra disciplina del ciclismo e che si rispetti il numero massimo di atleti per Paese. In ogni caso, il numero massimo di squadre partecipanti alla Madison è 16. Infine, le sei Nazioni meglio piazzate nel ranking che non hanno ottenuto quote nella Madison conquisteranno una quota per l’Omnium. Inoltre, i 15 Paesi qualificati nella Madison potranno schierare un atleta nell’Omnium, a patto che l’atleta selezionato sia già schierato in un altro evento su pista o in un’altra disciplina del ciclismo e che si rispetti il numero massimo di atleti per Paese. In ogni caso, il numero complessivo di atleti partecipanti all’Omnium può raggiungere un massimo di 22.