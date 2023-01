Ronaldo difende Vinicius: “Inammissibile quanto accaduto, razzisti e xenofobi non ci rappresentano”

L’ex campione brasiliano Ronaldo, attuale presidente del Valladolid, ha criticato duramente l’episodio di razzismo di cui è stato vittima l’attaccante del Real Madrid, Vinicius Jr, in occasione del match proprio contro il Valladolid. Il calciatore è stato infatti insultato e ciò ha mandato su tutte le furie Ronaldo, che su Twitter scrive: “Deplorevole, disgustoso, vergognoso, inammissibile. I razzisti e gli xenofobi non ci rappresentano. Vinicius ha tutto il mio supporto, rispetto ed affetto. Il Real Valladolid è a disposizione delle autorità per collaborare alle indagini affinché i responsabili siano allontanati dal club. Non permetteremo insulti razzisti perché i nostri tifosi non sono questi. Anzi e questo tipo di persone non ci rappresentano”.