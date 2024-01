Ciclismo, Europei su pista: l’inseguimento femminile azzurro in finale per l’oro, il maschile si giocherà il bronzo

Primo giorno di gare agli Europei di ciclismo su pista e prima medaglia già virtualmente in cascina per la spedizione azzurra. Nelle qualifiche dell’inseguimento femminile a squadre infatti, il quartetto composto da Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster ha conquistato la finale per l’oro, in programma domani dalle 19,30. Le Azzurre hanno segnato il miglior tempo nel pomeriggio (4’15″180) e raggiunto, al primo turno, la Francia, rimasta subito in tre per un problema meccanico. Domani la finale è contro la Gran Bretagna. Nella prova maschile, il trenino azzurro orfano di Filippo Ganna e Manlio Moro ha fatto segnare il terzo tempo nelle qualifiche (3’52”940). Perdendo al primo turno contro la Gran Bretagna (3’48″524), Jonathan Milan, Davide Boscaro, Francesco Lamon e Simone Consonni, con 3’51″062 sono comunque riusciti a centrare la finale per il bronzo contro la Germania.

Per quanto riguarda il Team Sprint invece, il trio azzurro formato da Daniele Napolitano, Mattia Predomo e Matteo Bianchi ha abbassato per due volte il record italiano. La mattina coprendo i tre giri di pista in 43”733 (settimo tempo), il terzetto si è migliorando ancora la sera (43″497), scalando ancora una posizione, per chiudere al sesto posto. Un piazzamento che permette di raccogliere punti preziosi in ottica ranking olimpico. Infine nell’eliminazione Michele Scartezzini non è riuscito a trovare il ritmo giusto e ha chiuso undicesimo.