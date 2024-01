Sorteggio tabelloni Australian Open 2024 stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming

Cresce l’attesa per il sorteggio dei tabelloni dell’Australian Open 2024, che decreterà gli accoppiamenti per il primo slam della nuova stagione: ecco come seguirlo in tv, orario, canale e diretta streaming. Manca sempre meno per scoprire chi affronterà nel suo primo torneo ufficiale del 2024 Jannik Sinner, accreditato della quarta testa di serie e molto avanti in un’ipotetica griglia di partenza visto l’ottimo finale della scorsa stagione. Non mancherà però la concorrenza all’azzurro, costretto a battagliare con avversari del calibro di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, su tutti, per mettere le mani sul primo slam della carriera. Al via anche altri quattro azzurri, in attesa che finiscano le qualificazioni: Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Nel femminile sarà Aryna Sabalenka la donna da battere in quanto detentrice del trofeo, anche se la favorita sarà la numero uno al mondo Iga Swiatek. Attenzione anche a Elena Rybakina, reduce dal titolo vinto a Brisbane, mentre le azzurre direttamente ammesse nel main draw sono sei: Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

COPERTURA TV

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2024 si svolgerà stanotte, tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, alle 03:00 ore italiane (le 13 locali). La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del torneo, più precisamente sul canale YouTube e sulla pagina Facebook degli Australian Open. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni del primo slam stagionale, con news e approfondimenti, ovviamente con priorità ai giocatori azzurri.