Milan-Atalanta, Pioli non ci sta: “Partita cambiata da un calcio di rigore che non c’era”

“È successo che abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, poi abbiamo commesso un’ingenuità. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, ma la partita è cambiata su un calcio di rigore che non c’era”. Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Spormediaset dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia. “È difficile, adesso ci sono tantissime discussioni sull’utilizzo del VAR, ma è il primo rigore cambia la partita e non c’era, il giocatore dell’Atalanta si butta prima del contatto, peccato perché la Coppa Italia era un obiettivo per noi”.

Ancora sul contatto tra Jimenez e Miranchuk: “Io ero in traiettoria e l’avevo visto subito che aveva toccato la palla e poi Miranchuk si è lasciato andare”, ha chiosato Pioli

“Si poteva reagire meglio, con più lucidità. Non siamo riusciti a riprendere una partita equilibrata giocata bene nel primo tempo, un po’ meno nel secondo tempo. Il fallo di Reijnders su De Roon? Non mi sembrava” ha proseguito Pioli. “L’Atalanta non ci ha permesso di giocare tanto tra le linee, dovevamo stare un po’ più bassi con gli esterni e giocare con gli attaccanti, Jovic è stato penalizzato un po’ da questo“.