Calendario Europei sollevamento pesi Sofia 2024: programma, orari e tv

Il calendario completo degli Europei di sollevamento pesi 2024, in programma a Sofia, in Bulgaria, da lunedì 12 a martedì 20 febbraio. Grande attesa per la rassegna continentale, penultima tappa di qualificazione olimpica per poter entrare in quella top 10 della ranking list che consegna il pass per Parigi 2024. Archiviati gli Europei, l’ultima tappa di qualificazione olimpica sarà la Coppa del Mondo di Phuket di aprile, gara comunque obbligatoria per poter prendere poi parte ai Giochi Olimpici.

Sono otto gli azzurri in gara, di cui sei in piena corsa per i prossimi Giochi. Si tratta di Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Sergio Massidda, Mirko Zanni e Nino Pizzolato, ai quali si aggiungono Celine Delia, Genna Romida Toko Kegne e Oscar Reyes Martinez. Non sarà invece Giulia Miserendino invece non sarà al via a causa del riacutizzarsi dell’infortunio. L’evento non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani degli Europei 2024 di sollevamento pesi e le informazioni per seguire le gare.

Calendario Europei sollevamento pesi Sofia 2024

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO

12:00 45kg, 49kg e 55kg femminili

19:00 Cerimonia d’Apertura

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO

8:00 55kg femminili

11:00 55kg e 61kg maschili

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO

9:00 59kg femminili

12:00 67kg maschili

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO

9:00 64kg femminili

12:00 73kg maschili

VENERDI’ 16 FEBBRAIO

8:00 71kg femminili

13:00 81kg maschili

SABATO 17 FEBBRAIO

9:00 76kg femminili

11:00 89kg maschili

DOMENICA 18 FEBBRAIO

8:00 81kg femminili

10:00 96kg maschili

13:00 102kg maschili

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO

8:00 109kg maschili

10:00 87kg e +87kg femminili

13:00 102kg maschili

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO

9:00 +109kg maschili

12:00 +87kg femminili

15:00 Cerimonia di Chiusura