Calendario Europei lotta Bucarest 2024: programma, orari e tv

Il calendario completo degli Europei di lotta 2024, in programma a Bucarest, in Romania, da lunedì 12 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la rassegna continentale, che anticipa i due tornei di qualificazione diretta alle Olimpiadi di Parigi 2024, previsti ad inizio aprile e inizio maggio. Programma ricchissimo che vede scendere sulle materassine atleti di 30 categorie di peso tra greco-romana, stile libero e lotta femminile. L’Italia si presenta al via con 17 azzurri, pronti a dare il massimo per crescere e provare così a salire sul podio. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani degli Europei 2024 di lotta e le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – L’evento non godrà di copertura televisiva ma le gare saranno trasmesse in diretta streaming per gli abbonati su UWW+. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

Calendario Europei lotta Budapest 2024

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO

9.30-13.30 Greco-romana 55-63-77-87-130 kg – Qualificazioni

17.00-18.30 Greco-romana 55-63-77-87-130 kg – Semifinali

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO

9.30-13.30 Greco-romana 60-67-72-82-97 kg – Qualificazioni

9.30-13.30 Greco-romana 55-63-77-87-130 kg – Ripescaggi

15.45-16.45 Greco-romana 60-67-72-82-97 kg – Semifinali

17.00-20.00 Greco-romana 55-63-77-87-130 kg – Finali

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO

9.30-11.30 Lotta femminile 50-55-59-68-76 kg – Qualificazioni

9.30-11.30 Greco-romana 60-67-72-82-97 kg – Ripescaggi

15.45-16.45 Lotta femminile 50-55-59-68-76 kg – Semifinali

17.00-20.00 Greco-romana 60-67-72-82-97 kg – Finali

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO

9.30-11.30 Lotta femminile 53-57-62-65-72 kg – Qualificazioni

9.30-11.30 Lotta femminile 50-55-59-68-76 kg – Ripescaggi

15.45-16.45 Lotta femminile 53-57-62-65-72 kg – Semifinali

17.00-20.00 Lotta femminile 50-55-59-68-76 kg – Finali

VENERDI’ 16 FEBBRAIO

9.30-13.00 Stile libero 57-65-70-79-97 kg – Qualificazioni

9.30-13.00 Lotta femminile 53-57-62-65-72 kg – Ripescaggi

15.45-16.45 Stile libero 57-65-70-79-97 kg – Semifinali

17.00-20.00 Lotta femminile 53-57-62-65-72 kg – Finali

SABATO 17 FEBBRAIO

9.30-13.00 Stile libero 61-74-86-92-125 kg – Qualificazioni

9.30-13.00 Stile libero 57-65-70-79-97 kg – Ripescaggi

15.45-16.45 Stile libero 61-74-86-92-125 kg – Semifinali

17.00-20.00 Stile libero 57-65-70-79-97 kg – Finali

DOMENICA 18 FEBBRAIO

14.00-15.30 Stile libero 61-74-86-92-125 kg – Ripescaggi

16.00-19.00 Stile libero 61-74-86-92-125 kg – Finali