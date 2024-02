Torneo di Viareggio 2024, ottavi di finale: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone degli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2024: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti. Le prime due di ciascuno dei sei gironi e le migliori quattro terze classificate avanzano alla fase a eliminazione diretta del torneo dedicato alle formazioni giovanili che come ogni anno vanta tradizione e prestigio. Si parte con gli ottavi di finale, con accoppiamenti che risentono ancora una volta della suddivisione in gruppo A e gruppo B.

Come sottolinea il regolamento, stilata la definitiva classifica tra le 3 prime, le 3 seconde e le due migliori terze dei gironi dei due gruppi A e B si passa alla fase successiva formando i gruppi 1 e 2. Gli accoppiamenti si formeranno così. In ordine di classifica, le 4 (quattro) squadre prime classificate del Gruppo A formeranno il Gruppo 1 in qualità di teste di serie e formeranno gli Ottavi 1, 3, 5 e 7. Le 4 (quattro) seconde classificate del Gruppo A passeranno al Gruppo 2 e saranno abbinate per l’accoppiamento alle squadre teste di serie del Gruppo B. Così vale per il Gruppo B: le 4 (quattro) prime squadre classificate formeranno le teste di serie del Gruppo 2 e formeranno gli Ottavi 2, 4, 6 e 8. La 4 (quattro) squadre seconde classificate del Gruppo B saranno abbinate per gli accoppiamenti alle teste di serie del Gruppo A. In ordine inverso alla rispettiva classifica, la prima classificata del Gruppo A incontrerà l’ottava classificata del Gruppo B, la seconda classificata del Gruppo A incontrerà la settima classificata del Gruppo B e così via a incrocio. Eseguiti i relativi accoppiamenti le squadre si incontreranno tra di loro in gara unica ad eliminazione diretta.

TABELLONE OTTAVI DI FINALE TORNEO DI VIAREGGIO

Beyond Limits-Avellino

Sassuolo-Brazzaville

Honved-Imolese

Fiorentina-Mavlon

Torino-Lucchese

Rappresentativa Serie D-Ibrachina

Ojodu City-Westchester United

Rukh-Alex Transfiguration