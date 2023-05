Calendario finale Coppa del Mondo 2023 pentathlon moderno: programma, orari e diretta tv

Il calendario della finale di Coppa del Mondo 2023 di pentathlon moderno, in programma ad Ankara (Turchia) da mercoledì 31 maggio a domenica 4 giugno. Gran finale del massimo circuito internazionale che mette in palio anche le prime due carte olimpiche per Parigi 2024. Il vincitore della gara maschile e la vincitrice della gara femminile infatti conquisteranno un biglietto per i prossimi Giochi. Saranno in tutto 72 gli atleti al via (36 donne e 36 uomini), fra cui cinque azzurri: la campionessa del mondo Elena Micheli, Alice Sotero, Alessandra Frezza, Matteo Cicinelli e Giorgio Malan.

STREAMING E TV – Semifinali e finali, in programma tra giovedì 1 e domenica 4 giugno, saranno trasmesse in diretta streaming su UIPM.TV, la piattaforma della federazione internazionale. Non è invece prevista copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati e la cronaca al termine di ciascuna giornata di gare per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della finale della Coppa del Mondo 2023 di pentathlon moderno con gli orari italiani (un’ora in meno rispetto alla Turchia).

PENTATHLON MODERNO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario finale Coppa del Mondo 2023 pentathlon moderno

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO

Scherma ranking round maschile e femminile

GIOVEDI’ 1 GIUGNO

Semifinale femminile (equitazione, scherma bonus round, nuoto e laser run)

VENERDI’ 2 GIUGNO

Semifinale maschile (equitazione, scherma bonus round, nuoto e laser run)

SABATO 3 GIUGNO

Finale maschile e femminile (equitazione, scherma bonus round, nuoto e laser run)

DOMENICA 4 GIUGNO

Staffetta mista