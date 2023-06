Musetti-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz negli ottavi di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il tennista azzurro ha dato spettacolo sui campi parigini, travolgendo nell’ordine Ymer, Shevchenko e Norrie. L’asticella ora però si alza visto che sulla sua strada trova il numero uno al mondo, lo spagnolo Alcaraz. Quest’ultimo ha lasciato un set per strada contro Daniel, ma finora non ha corso grossi rischi, superando agevolmente anche un avversario ostico come Shapovalov. I due si ritrovano dopo la finale di Amburgo dello scorso anno, vinta a sorpresa da Musetti. A scendere in campo con i favori del pronostico, però, sarà ovviamente Alcaraz.

Musetti e Alcaraz scenderanno in campo domenica 4 giugno con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino.