F1, GP Spagna Barcellona 2023: programma, date, orari e diretta tv

L’ottavo appuntamento, che in realtà è il settimo effettivo in virtù della cancellazione di Imola – del Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio di Spagna 2023 a Barcellona: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming del nuovo appuntamento del Circus che si corre in back-to-back nello storico circuito di Montmelò, in Catalogna, spesso sede di test e pista particolarmente adatta a una gara di F1, dove i sorpassi sono possibili e di solito c’è parecchio spettacolo. Gli spettatori sono già incollati agli schermi nel primo weekend di giugno, ecco dunque la programmazione.

Venerdì 2 giugno alle ore 13.30 si inizia con le prove libere 1, alle ore 17 le prove libere 2. Sabato 3 giugno alle ore 12.30 ecco le prove libere 3 che anticipano le attesissime qualifiche delle ore 16, mentre la gara è fissata all’orario standard delle ore 15 domenica 4 giugno. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. E c’è un grande vantaggio per tutti: su TV8 qualifiche e gara saranno visibili in diretta, essendo uno dei GP selezionati per la trasmissione live in chiaro. A ogni modo, Sportface.it come di consueto vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, delle qualifiche e della gara. Questo il riepilogo.

Venerdì 2 giugno 2023

ore 13.30-14.30 Prove Libere 1

ore 17.00-18.00 Prove Libere 2

Sabato 3 giugno 2023

ore 12.30-13.30 Prove Libere 3

ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 4 giugno 2023

ore 15.00 Gara