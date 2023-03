World Cup maschile 2023 pallanuoto: risultati e classifiche

Il calendario della World Cup maschile 2023 di pallanuoto: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce la World League, vinta l’unica volta dall’Italia proprio nell’ultima edizione dello scorso anno a Strasburgo. Le dodici squadre al via nella Division 1 (il livello più alto) si sfidano in una prima fase di qualificazione suddivise in due gironi. Le migliori tre di ciascun raggruppamento accederanno alle finali, in programma a Los Angeles il prossimo giugno. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna, che proverà ancora una volta a confermarsi fra le migliori squadre del mondo. Di seguito, tutti i risultati e le classifiche della World Cup maschile 2023 di pallanuoto aggiornati in tempo reale.

Risultati World Cup maschile 2023 pallanuoto

PRIMA FASE

MERCOLEDI’ 8 MARZO

15:30 Australia-Serbia (Gruppo B, Podgorica)

17:30 Grecia-Spagna (Gruppo B, Podgorica)

17:30 Italia-Giappone (Gruppo A, Zagabria)

19:00 Croazia-Usa (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Montenegro-Georgia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Francia-Ungheria (Gruppo A, Zagabria)

GIOVEDI’ 9 MARZO

17:30 Montenegro-Spagna (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Croazia-Francia (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Georgia-Australia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Usa-Giappone (Gruppo A, Zagabria)

VENERDI’ 10 MARZO

17:30 Spagna-Georgia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Ungheria-Italia (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Serbia-Grecia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Francia-Usa (Gruppo A, Zagabria)

SABATO 11 MARZO

17:30 Montenegro-Serbia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Italia-Croazia (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Grecia-Australia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Giappone-Ungheria (Gruppo A, Zagabria)

DOMENICA 12 MARZO

17:30 Montenegro-Australia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Croazia-Giappone (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Spagna-Serbia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Francia-Italia (Gruppo A, Zagabria)

LUNEDI’ 13 MARZO

17:30 Grecia-Georgia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Usa-Ungheria (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Australia-Spagna (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Giappone-Francia (Gruppo A, Zagabria)

MARTEDI’ 14 MARZO

17:30 Georgia-Serbia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Ungheria-Croazia (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Montenegro-Grecia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Italia-Usa (Gruppo A, Zagabria)

Classifiche prima fase

GRUPPO A

Croazia 0pt (0V, 0P)

Francia 0pt (0V, 0P)

Ungheria 0pt (0V, 0P)

Italia 0pt (0V, 0P)

Giappone 0pt (0V, 0P)

Usa 0pt (0V, 0P)

GRUPPO B

Australia 0pt (0V, 0P)

Spagna 0pt (0V, 0P)

Georgia 0pt (0V, 0P)

Grecia 0pt (0V, 0P)

Montenegro 0pt (0V, 0P)

Serbia 0pt (0V, 0P)