Ranking Atp aggiornato a lunedì 3 luglio 2023, Alcaraz ancora davanti a tutti. Musetti perde una posizione

Il ranking Atp aggiornato a lunedì 3 luglio non vede cambiamenti all’interno della top-10. All’inizio del torneo di Wimbldon c’è ancora Carlos Alcaraz quindi alla posizione di numero uno del mondo, con 80 punti di vantaggio su Novak Djokovic. Seguono Medvedev, Ruud e Tsitsipas in top-5, con Jannik Sinner che è stabile in ottava posizione ed è il miglior italiano.

Sono altri cinque gli azzurri in top-100, a cominciare da Lorenzo Musetti che perde una posizione rispetto al best ranking della scorsa settimana e si trova così al sedicesimo posto. Continua la discesa di Matteo Berrettini, che scala un altro gradino al 38° posto, poco davanti a Lorenzo Sonego che è al numero 42 e perde a sua volta due posizioni così come Matteo Arnaldi che è al numero 80. Una posizione persa anche per Marco Cecchinato, che si trova all’ottantanovesimo posto.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 3 luglio

Carlos Alcaraz 7.675 Novak Djokovic 7.595 Daniil Medvedev 5.890 Casper Ruud 4.960 Stefanos Tsitsipas 4.670 Holger Rune 4.510 Andrey Rublev 4.255 Jannik Sinner 3.345 Taylor Fritz 3.310 Frances Tiafoe 3.085

GLI ALTRI ITALIANI

16. Lorenzo Musetti

38. Matteo Berrettini

42. Lorenzo Sonego

80. Matteo Arnaldi

89. Marco Cecchinato