Calendario World Cup maschile 2023 pallanuoto: programma, orari e diretta tv

Il calendario della World Cup maschile 2023 di pallanuoto: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce la World League, vinta l’unica volta dall’Italia proprio nell’ultima edizione dello scorso anno a Strasburgo. Le dodici squadre al via nella Division 1 (il livello più alto) si sfidano in una prima fase di qualificazione suddivise in due gironi. Le migliori tre di ciascun raggruppamento accederanno alle finali, in programma a Los Angeles il prossimo giugno. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna, che proverà ancora una volta a confermarsi fra le migliori squadre del mondo.

STREAMING E TV – Le partite della prima fase saranno trasmesse in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Fina, la federazione internazionale, mentre le fasi finali godranno della copertura televisiva sui canali Rai. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della World Cup maschile 2023 di pallanuoto con con gli orari italiani.

PRIMA FASE

MERCOLEDI’ 8 MARZO

15:30 Australia-Serbia (Gruppo B, Podgorica)

17:30 Grecia-Spagna (Gruppo B, Podgorica)

17:30 Italia-Giappone (Gruppo A, Zagabria)

19:00 Croazia-Usa (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Montenegro-Georgia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Francia-Ungheria (Gruppo A, Zagabria)

GIOVEDI’ 9 MARZO

17:30 Montenegro-Spagna (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Croazia-Francia (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Georgia-Australia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Usa-Giappone (Gruppo A, Zagabria)

VENERDI’ 10 MARZO

17:30 Spagna-Georgia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Ungheria-Italia (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Serbia-Grecia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Francia-Usa (Gruppo A, Zagabria)

SABATO 11 MARZO

17:30 Montenegro-Serbia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Italia-Croazia (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Grecia-Australia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Giappone-Ungheria (Gruppo A, Zagabria)

DOMENICA 12 MARZO

17:30 Montenegro-Australia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Croazia-Giappone (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Spagna-Serbia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Francia-Italia (Gruppo A, Zagabria)

LUNEDI’ 13 MARZO

17:30 Grecia-Georgia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Usa-Ungheria (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Australia-Spagna (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Giappone-Francia (Gruppo A, Zagabria)

MARTEDI’ 14 MARZO

17:30 Georgia-Serbia (Gruppo B, Podgorica)

18:30 Ungheria-Croazia (Gruppo A, Zagabria)

19:30 Montenegro-Grecia (Gruppo B, Podgorica)

20:30 Italia-Usa (Gruppo A, Zagabria)

WORLD CUP FINAL

30 giugno-2 luglio a Los Angeles (programma da definire)