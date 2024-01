Tabellone Europei maschili pallanuoto 2024: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone completo degli Europei maschili 2024 di pallanuoto, in programma tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio in Croazia, tra Zagabria e Dubrovnik. La rassegna continentale, che mette in palio anche la qualificazione per i Mondiali di Doha e le Olimpiadi di Parigi, prosegue con le sfide da dentro o fuori. I gironi, come previsto dalla nuova formula, non hanno sancito alcuna eliminazione tra le squadre della Division I ma hanno definito la griglia della fase eliminatoria. Prosegue dunque anche l’avventura del Settebello di Sandro Campagna, che va a caccia del pass olimpico. Di seguito, tutti gli accoppiamenti della fase eliminatoria degli Europei 2024 di pallanuoto maschile.

Tabellone Europei maschili di pallanuoto 2024

OTTAVI DI FINALE

Francia vs Serbia

Montenegro vs Germania

Georgia vs Romania

Grecia vs Olanda

QUARTI DI FINALE

Ungheria vs TBD (Q1)

Spagna vs TBD (Q2)

Croazia vs TBD (Q3)

Italia vs TBD (Q4)

SEMIFINALI

Vincente Q vs Vincente Q

Vincente Q vs Vincente Q

FINALE PER IL BRONZO

Perdente prima semifinale vs Perdente seconda semifinale

FINALE PER L’ORO

Vincente prima semifinale vs Vincente seconda semifinale

Tabellone piazzamenti

SEMIFINALI 13°-16° POSTO

3D vs 4C

4D vs 3C

FINALE 15°-16° POSTO

Perdente prima semifinale 13°-16° posto vs Perdente seconda semifinale 13°-16° posto

FINALE 13°-14° POSTO

Vincente prima semifinale 13°-16° posto vs Vincente seconda semifinale 13°-16° posto

SEMIFINALI 9°-12° POSTO

Perdente 4A/1C vs Perdente 3B/2D

Perdente 4B/1D vs Perdente 3A/2C

FINALE 11°-12° POSTO

Perdente prima semifinale 9°-12° posto vs Perdente seconda semifinale 9°-12° posto

FINALE 9°-10° POSTO

Vincente prima semifinale 9°-12° posto vs Vincente seconda semifinale 9°-12° posto

SEMIFINALI 5°-8° POSTO

Perdente quarto di finale Q1 vs Perdente quarto di finale Q3

Perdente quarto di finale Q2 vs Perdente quarto di finale Q4

FINALE 7°-8° POSTO

Perdente prima semifinale 5°-8° posto vs Perdente seconda semifinale 5°-8° posto

FINALE 5°-6° POSTO

Vincente prima semifinale 5°-8° posto vs Vincente seconda semifinale 5°-8° posto