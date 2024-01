Real Madrid-Barcellona, Lewandowski riapre la Supercoppa: gran tiro al volo da fuori area (VIDEO)

di Redazione 56

Ci pensa Robert Lewandowski a riaprire il Clasico di Supercoppa di Spagna. Dopo l’inizio fulminante dei blancos, con i due gol di Vinicius in apertura, i blaugrana si affidano al bomber polacco per ridurre il distacco. L’ex centravanti del Bayern si è coordinato da fuori area e ha lasciato partire un gran tiro al volo col destro che non ha lasciato scampo a Lunin.