Spagna-Olanda in tv: data, orario e diretta streaming finale oro Europei femminili 2024 pallanuoto

Inizia il conto alla rovescia per Spagna-Olanda, finale per l’oro degli Europei femminili 2024 di pallanuoto, in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. La compagine iberica, dopo aver travolto la Grecia in semifinale, va a caccia di un’altra grande prestazione per aggiudicarsi il titolo continentale. Dall’altra parte c’è la compagine orange, che in semifinale hanno battuto di misura l’Italia ed ora vogliono completare l’opera davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul gradino più alto del podio? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 13 gennaio al Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale per l’oro degli Europei di pallanuoto femminile.

IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO: COME FUNZIONA LA NUOVA FORMULA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FEMMINILI

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE MASCHILI

PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La finale per l’oro Spagna-Olanda degli Europei femminili 2024 di pallanuoto sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play ed Eurovision Sport previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.