Highlights e gol Darmstadt-Borussia Dortmund 0-3: Bundesliga 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Il video con gli highlights e i gol di Darmstadt-Borussia Dortmund 0-3, match valido per la diciassettesima giornata della Bundesliga 2023/2024. Al Merck-Stadion am Bollenfalltor il BVB torna alla vittoria e prova a risalire la china in classifica: di Brandt, Reus e Moukoko le reti che valgono questo importante successo sul campo dell’ultima in classifica, di seguito ecco le immagini salienti della sfida.