Costa d’Avorio-Guinea Bissau oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Costa d’Avorio-Guinea Bissau sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito il canale, l’orario e la diretta streaming del match che apre la Coppa d’Africa 2024. I padroni di casa sfidano una formazione in crescita: da una parte gli Elefanti, dall’altra i Licaoni, c’è grande attesa per dar via al torneo africano che si sarebbe dovuto giocare nel 2023 e che è slittato nella sua collocazione canonica di inizio anno. Appuntamento alle ore 21 di sabato 13 gennaio, diretta tv su Sportitalia, diretta streaming sulla relativa app o sul sito.