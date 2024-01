Regolamento Europei pallanuoto 2024: la nuova formula, come funzionano

Il regolamento degli Europei di pallanuoto 2024, in programma tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio a Zagabria e Dubrovnik (per gli uomini) e ad Eindhoven (donne): ecco la nuova formula. Grande attesa per la rassegna continentale, che oltre alle medaglie mette in palio per ciascun genere tre pass per i Mondiali di Doha ed uno per le Olimpiadi di Parigi. Presenti anche il Settebello di Sandro Campagna ed il Setterosa di Carlo Silipo, entrambi a caccia della qualificazione a cinque cerchi. Ma come funziona la nuova formula? Per la prima volta gli Europei si svolgeranno con il format a gironi “di diverso peso”, ispirato alla formula utilizzata per i Mondiali giovanili e già adottata anche nelle competizioni giovanili continentali. Le sedici nazionali partecipanti di ciascun torneo sono divise in Division I (con le otto squadre più forti) e Division II. Di seguito, scopriamo come funziona questa nuova formula.

PROGRAMMA COMPLETO EUROPEI 2024: DATE, ORARI E TV

EUROPEI PALLANUOTO 2024: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

I RISULTATI DI TUTTE LE PARTITE

PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Regolamento Europei pallanuoto 2024

Per le appartenenti ai gruppi della Division I (A e B), la fase a gironi non determina l’eliminazione dalla corsa alla medaglia, ma serve solo a stabilire la griglia per la fase eliminatoria. Le prime due classificate dei gironi A e B avranno accesso diretto ai quarti di finale, mentre la terza e la quarta classificata di entrambi i raggruppamenti dovranno passare dagli ottavi di finale, in cui si incroceranno con le nazionali classificatesi al primo e al secondo posto dei gruppi della Division II (C e D). Le squadre classificate al terzo e quarto posto dei gironi C e D tramite semifinali e finali definiranno le posizioni dalla tredicesima alla sedicesima.