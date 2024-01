Italia-Ungheria in tv: data, orario e diretta streaming finale bronzo Europei maschili 2024 pallanuoto

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Ungheria, finale per il bronzo degli Europei maschili 2024 di pallanuoto, in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo la sconfitta contro la Spagna ed il mancato pass olimpico, torna in acqua per rialzare la testa e chiudere con il sorriso il torneo. Dall’altra parte c’è la compagine magiara, che in semifinale è stata sconfitta dalla Croazia ed ora vuole ripetere la bella vittoria del girone contro gli azzurri per salire sul podio. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita e la medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 16.30 di martedì 16 gennaio alla Bazen Mladost di Zagabria, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale Italia-Ungheria degli Europei 2024.

TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO: COME FUNZIONA LA NUOVA FORMULA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE MASCHILI

PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La finale per il bronzo Italia-Ungheria degli Europei maschili 2024 di pallanuoto sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play ed Eurovision Sport previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.