Pallanuoto, Mondiali Fukuoka 2023: bronzo per il Setterosa, Australia battuta 16-14

Il Setterosa ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Fukuoka 2023 di pallanuoto femminile, battendo 16-14 l’Australia nella finale per il terzo posto. Un grande risultato per il Setterosa del ct Carlo Silipo, che trascinato dai sei gol di Roberta Bianconi e i cinque di Claudia Marletta archivia una medaglia davvero preziosa che testimonia la crescita del gruppo azzurro che torna ai vertici internazionali dopo il trauma della mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Giochi che adesso tornano all’orizzonte con Parigi 2024, la cui qualificazione diventa adesso il prossimo obiettivo di questo Setterosa dalle grandi capacità tecniche e caratteriali.

La cronaca – In avvio di partita Bianconi apre le marcature, ma l’Australia reagisce e si porta in vantaggio in tre occasioni senza mai superare però la rete di vantaggio. Nel finale di primo quarto ci pensa Marletta, con due gol consecutivi, a portare avanti il Setterosa sul 5-4 dopo i primi otto minuti. Nel secondo quarto le ragazze di Silipo vivono un momento molto complicato quando Palmieri viene punita per una sbracciata con l’espulsione che costa quattro minuti di inferiorità numerica all’Italia. Un evento che dà nuova linfa alle australiane, che possono così riportarsi in vantaggio sul 10-11 a cavallo tra secondo e terzo periodo.

Nel finale di terzo quarto però arriva la grande reazione del Setterosa, che con Marletta e Bianconi si porta avanti 13-11 prima degli ultimi otto minuti. Nel quarto periodo sale in cattedra anche Banchelli, autrice di una grande parata e anche di un rigore neutralizzato. Arrivano poi altri due gol di Bianconi a fissare il punteggio sul 15-11 che sembra risolvere tutto, ma l’Australia non molla e accorcia sul 16-14 che però è anche il risultato finale.