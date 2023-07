Juventus-Milan 2-2 in amichevole a Carson, ma ai rigori vincono i bianconeri

Juventus e Milan hanno pareggiato 2-2 in amichevole a Carson, nei pressi di Los Angeles. Ai rigori hanno poi vinto i bianconeri, che iniziano così con il piede giusto la propria pre-season. Seconda sconfitta invece per i rossoneri, già battuti dal Real Madrid nei giorni scorsi. Una partita dai ritmi ovviamente non folli, con i gol del primo tempo tutti originati da palla inattiva: al 23′ il colpo di testa di Thiaw, che batte Szczesny sfruttando al meglio la punizione calciata da Theo Hernandez. La Juventus si fa vedere con Chiesa ma trova il pari al 33′ con Danilo, che risolve una mischia confusa su sviluppi di calcio d’angolo. Prima dell’intervallo però i rossoneri tornano in vantaggio con il gol di Giroud, che finalizza la torre aerea di Thiaw per il 2-1 in favore degli uomini di Pioli.

JUVENTUS-MILAN 6-5 D.C.R: IL TABELLINO DEL MATCH

In apertura di secondo tempo c’è subito il pareggio della Juventus, con una punizione di Chiesa che trova prima la deviazione di Rugani e poi quella sfortunata di Giroud il quale beffa Maignan e propizia il 2-2 bianconero. Nella ripresa ovviamente c’è la girandola dei cambi, con il Milan che sfiora il gol con Pobega e chiama più volte alla parata un attento Pinsoglio. I ritmi calano e il match si conclude così ai calci di rigore. Dagli 11 metri sbaglia subito Romero scivolando, Sportiello riporta in parità il Milan parando su Pobega, ma è ancora Pinsoglio a parare sul giovane Bartesaghi permettendo poi a Soulé di chiudere il match.