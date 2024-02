Pallanuoto, Mondiali Doha 2024: un Settebello da sogno è in finale, Spagna sconfitta 8-6

Il Settebello compie un’impresa memorabile e superando i campioni Olimpici e d’Europa in carica della Spagna per 8-6 raggiunge la finale dei Mondiali di pallanuoto in corso a Doha. La squadra di Sandro Campagna gioca una partita a tratti perfetta, con uno strepitoso Marco Del Lungo a difendere la porta verso la conquista della nona finale iridata della storia di questa Nazionale. Anche una bella rivincita contro quella che negli ultimi anni si è dimostrata la squadra più forte in circolazione, e che aveva sconfitto Di Fulvio e compagni un mese fa all’Europeo in Croazia. L’Italia, che andrà sabato alle ore 17:00 a sfidare la Croazia, torna nell’atto conclusivo della manifestazione per la terza volta nelle ultime quattro edizioni iridate e proverà a mettere in bacheca il quinto oro.

LA PARTITA – Si parte con le difese che hanno decisamente il sopravvento sugli attacchi. Se però da un lato la formazione spagnola concede poco o nulla al nostro Settebello, che fatica ad arrivare alla conclusione, dall’altro gli iberici sono più volte pericolosi e solo degli interventi miracolosi del nostro portiere Del Lungo salvano il risultato. La Spagna passa comunque in vantaggio con Larumbe, ma dopo uan traversa di Munarriz l’Italia trova il pareggio nel minuto finale del quarto d’apertura con Condemi.

Il secondo periodo inizia ancora con un paio di parate di Del Lungo, con la Spagna che non riesce a sfruttare diverse situazioni di superiorità numerica. Velotto ci porta in vantaggio per la prima volta sul 2-1, ma pochi secondi dopo arriva la reazione con Munarriz che trova il 2-2. I minuti finali, però, appartengono al Settebello: Di Fulvio con una splendida conclusione riesce a infilare il pallone dietro Aguirre per il 3-2, poi a 20″ dalla fine Fondelli sigla un rigore per il 4-2.

Al ritorno in vasca dopo l’intervallo lungo il protagonista è ancora del Lungo, che difende in ogni modo la sua porta. E l’Italia concretizza a pieno la magica giornata del suo portiere, scappando via con le reti di Bruni e Condemi che portano il punteggio sul 6-2. Dopo ben 11′ di digiuno, i campioni olimpici in carica riescono a sbloccarsi con Larumbe che sigla il 6-3 a fine terzo periodo.

Negli ultimi 8′ c’è da soffrire. La Spagna non si arrende e con Granados prima e Munarriza poi si porta a una sola lunghezza di distanza. Ci pensa Francesco Di Fulvio con una bordata a 2′ dalla fine a riportare due gol di margine, ma Bustos con un tap-in segna il 7-6. Nel corso del minuto finale Condemi si procura un rigore e Fondelli non sbaglia per l’8-6. E il match che non può che concludersi con l’ennesima parata di Del Lungo.