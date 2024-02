Mondiali nuoto Doha 2024: gli italiani in gara giovedì 15 febbraio

Tutti gli italiani in gara giovedì 15 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco azzurre e azzurri al via. Dopo tuffi in piscina, nuoto in acque libere e nuoto artistico, si alza ora il sipario sul nuoto in vasca, che oltre alle medaglie mette in palio anche le ultime carte olimpiche disponibili per le Olimpiadi di Parigi 2024. In vasca anche il Settebello per la semifinale di pallanuoto contro la Spagna. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (due ore in meno rispetto al Qatar) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti.

Mondiali Doha 2024: italiani in gara giovedì 15 febbraio

7.30 – Nuoto: Batterie

100 stile femminili (CHIARA TARANTINO)

200 dorso maschili (LORENZO MORA)

200 rana femminili (FRANCESCA FANGIO e SARA FRANCESCHI)

4×200 stile femminile (ITALIA)

9.00 – Tuffi grandi altezze maschili: Round 3 e 4 (ANDREA BARNABA e DAVIDE BARALDI)

14.00 – Pallanuoto maschile ITALIA-Spagna (semifinale)

17.00 – Nuoto: Semifinali e finali

Semifinali 100m stile libero femminili (eventuale CHIARA TARANTINO)

Finale 100m stile libero maschili (eventuali MANUEL FRIGO e ALESSANDRO MIRESSI)

Finale 50m dorso femminili (eventuale COSTANZA COCCONCELLI)

Finale 200m misti maschili (eventuale ALBERTO RAZZETTI)

Semifinali 200m rana femminili (eventuali FRANCESCA FANGIO e SARA FRANCESCHI)

Semifinali 200m dorso maschili (eventuale LORENZO MORA)

Finale staffetta 4x200m stile libero femminile (eventuale ITALIA)