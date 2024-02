Mondiali nuoto Doha 2024: tutti i risultati di giovedì 15 febbraio

Tutto pronto per un’altra grande giornata in acqua ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Doha. La giornata di gare di oggi, giovedì 15 febbraio, sarà aperta alle 07:00 da Cina-Australia. Mentre alle 7:30 si parte con le batterie in vasca: 100m stile libero femminili, 200m dorso maschili, 200m rana femminili, 200m rana femminili. Alle 9:00 il via ai round finali della gara di tuffi dalle grandi altezze maschili con i due azzurri Barnabà e Baraldi a caccia di una top 10. Nel pomeriggio le finali e le semifinali di nuoto. Ci sono medaglie da assegnare e Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa giornata con aggiornamenti, approfondimenti e le parole dei protagonisti

Risultati giovedì 15 febbraio

7.00 Pallanuoto maschile – Cina-Australia 7-17

7.30-10.15 Nuoto – Batterie

100m stile libero femminili

Shayna Jack (AUS) 53.50 Marritt Steenbergen (NED) 53.66 Siobhan Bernadette Haughey (HKG) 53.70

12. Chiara Tarantino (ITA) 58.47 Qualificata

200m dorso maschili

Apostolos Siskos (GRE) 1.56.64 Kai Van Westerling (NED) 1:57.29 Pieter Coetze (RSA) 1:57.90

19. Lorenzo Mora (ITA) 1:59.80

200m rana femminili

Kate Douglass (USA) 2:24.15 Mona McSharry (IRL) 2:24.82 Kotryna Teterevkova (LTU) 2:25.09

6. Francesca Fangio (ITA) 2:26.01 Qualificata

19. Sara Franceschi (ITA) 2:30.01

200m rana maschili

Matti Mattsson (FIN) 2:09.15 Lyubomir Epitropov (BUL) 2:10.57 Ikuru Hiroshima (JPN) 2:10.73

Staffetta 4x200m stile libero femminile

Cina 7:54.38 Nuova Zelanda 7:54.97 Canada 7:56.07

10. Italia 8:00.19

8.30 Pallanuoto maschile – Romania-Stati Uniti 9-13

9.00-10.30 Tuffi grandi altezze maschili – Round 3 e 4

Aidan Heslop (GBR) 422.95 Gary Hunt (FRA) 413.25 Catalin-Petru Preda (ROU) 410.20

9. Andrea Barnabà (ITA) 325.05

12. Davide Baraldi (ITA) 315.40

10.00 Pallanuoto maschile – Montenegro-Grecia 13-14

12.30 Pallanuoto maschile – Serbia-Ungheria

14.00 Pallanuoto maschile – Spagna-Italia

15.30 Pallanuoto maschile – Croazia-Francia

17.00-19.15 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 200m farfalla femminili

Semifinali 100m stile libero femminili

Finale 100m stile libero maschili

Finale 50m dorso femminili

Semifinali 200m rana maschili

Finale 200m misti maschili

Semifinali 200m rana femminili

Semifinali 200m dorso maschili

Finale staffetta 4x200m stile libero femminile