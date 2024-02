Pallanuoto femminile Mondiali Doha 2024: gli Stati Uniti tornano sul tetto del mondo, sconfitta l’Ungheria

Gli Stati Uniti si riprendono il titolo iridato ai Mondiali di pallanuoto in corso in Qatar. A Doha l’edizione 2024 ha visto infatti il successo della squadra nordamericana nell’atto conclusivo contro l’Ungheria con il punteggio di 8-7 al termine di una partita molto equilibrata. Si tratta del quarto successo nelle ultime cinque edizioni per gli Usa, che tornano sul tetto del mondo dopo aver mancato l’appuntamento pochi mesi fa a Fukuoka. A prendersi la medaglia di bronzo è invece la Spagna. La finale per il 3° posto finisce infatti 10-9 in favore della Spagna, ceh segna a un secondo dalla fine dei regolamentari dopo che la squadra ellenica aveva deciso di schierarsi senza portiere in un tentativo in extremis di vincere la partita, salvo però commettere fallo e ritrovarsi a difendere.