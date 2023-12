Pallanuoto: mercoledì test match contro gli Usa per il Setterosa

Per il Setterosa sono due gli obiettivi nel mirino: i campionati europei a Eindhoven dal 5 al 13 gennaio e i campionati del mondo a Doha dal 3 al 18 febbraio. Per preparare il doppio impegno, la Nazionale di Carlo Silipo rimarrà fino al 22 dicembre al Centro Federale di Ostia, dove fino al 16 dicembre si allenerà assieme alla rappresentativa statunitense. Mercoledì 13 dicembre alle 19.00 è prevista la partita ufficiale tra Italia e USA, test match a 20 giorni dalla partenza delle azzurre per l’Olanda. Sabato 16 dicembre alle 20.00 si giocherà una seconda partita amichevole a chiusura degli allenamenti.

Queste le azzurre convocate in collegiale: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadell), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Carlotta Meggiato (Plebiscito Padova), Roberta Bianconi (Fiame Oro/Rapallo Pallanuoto), Serena Caso (Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Olimpia Sesena, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viavaca, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Marta Giuffrida (Brizz Nuoto). Nello staff, con il CT Carlo Silipo, gli assistenti Cosimino Di Cecca e Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, i fisioterapisti Nicoletta Giuffrida e Federica Ancidei, il medico Pietro Jansiti ed i medici per i test Giovanni De Francesco e Beatrice Berti.